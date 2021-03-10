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متحدث الحكومة: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا نهاية مارس

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح وصل إلى 250 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس كبيرًا ولكن نتوقع التوسع مع قدوم الجرعات الجديدة من اللقاحات.

وأضاف «سعد»، في اتصال هاتفي مع برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» الأربعاء، أنه مع نهاية مارس الجاري ستصل إلى 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولي للقاحات وهذا ما سيتيح التوسع في تقديم خدمة التطعيم لعدد أكبر من المواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن العدد الحالي من الجرعات في مصر يكفي تطعيم من قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح حتى الآن.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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