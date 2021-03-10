شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «رعاية أطفال» مستشفيات عين شمس: علاج متلازمة ما بعد كورونا يتطلب ملايين الجنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة حنان إبراهيم، استاذ طب الأطفال ورئيس وحدات الرعاية المركزة للأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، أن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال والمعروفة باسم متلازمة ما بعد كورونا «MISC» ترتبط بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حيث تصيب حوالي 60% من الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا سواء الذين يشعرون بأعراض طفيفة أو بدون أعراض.

وأوضحت حنان إبراهيم، أن بعد من أسبوع إلى 6 أسابيع من شفاء الطفل من فيروس كورونا تظهر على الطفل أعراض جديدة أهمها ارتفاع شديد في درجة الحرارة والتهاب شديد في بعض الأعضاء والأنسجة مثل ضعف القلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الكبد أو الجهاز الهضمي أو طفح جلدي أو احمرار بالعينين، وتختلف درجة الالتهاب والتأثر من مريض إلى آخر، ولذلك لابد من وعي الأم والطبيب المعالج في هذه الفترة خصوصا إذا كان الطفل لا يستجيب للعلاج، ونناشد الأطباء بسرعة عمل التحاليل المطلوبة للتأكد من وجود المتلازمة من عدمها.

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وأضافت استاذ طب الأطفال، أن 70% من الأطفال المصابون بمتلازمة ما بعد كورونا يحتاجون لدخول الرعاية المركزة لتقديم العلاج المناسب ومحاولة السيطرة على أعراض المتلازمة التي قد تؤدي إلى وفاة الطفل، مشددة على أن علاج المتلازمة مكلف جدا ويحتاج الكثير من الأموال، موضحة أنه تم صرف خلال الموجة الأولى ملايين الجنيهات لتوفير العلاج بالأجسام المناعية، وخلال الموجة الثانية أيضا ومازلنا نحاول تجميع أكبر قدر من الأموال حتى لا يأتي يوم لا نجد علاج لإحدى أطفالنا، لأن الطفل المصاب بالمتلازمة يحضر إلى المستشفى في حالة صحية شديدة التعب ولابد من دخوله الرعاية لأخذ العلاج اللازم في الوقت المناسب دون أي تأخير.