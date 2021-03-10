شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تكرم العاملات المثاليات والمحالات للمعاش بالمدن الجامعية للطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب بتكريم العاملات المثاليات والمحالات للمعاش بالمدن الجامعية للطالبات.

جاء ذلك حرصا من إدارة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة على تكريم وتقدير كل من ساهم بجهده وعمله في الإرتقاء بإسم الجامعة ومدنها الجامعية.

وذلك بحضور هشام عامر مدير عام المدن الجامعية ونجلاء عثمان مدير مدينة الطالبات.

حيث قام الدكتور محمد شقيدف بتسليم الامهات شهادات تكريم تقديرا من قطاع التعليم والطلاب لما قدمه من عمل دؤوب وجهد متواصل لتقديم خدمات متميزه للطلاب.

وضم المكرمون كل من جمال خليل حسانين كهربائي ورئيس قسم الصيانه، محمد معاطى نجار بقسم الصيانه فردوس حسن محمد موظفه، ماجده بدر عامله، ماجده ابو زيد عامله وذلك لبلوغهم سن المعاش.

كما تم تكريم العاملات المثاليات على مستوى كل مبنى وهم سحر سعد العامله المثاليه لمبنى «أ» بنفسج، ونيسه الشربينى العامله المثاليه لمبنى «ب» اوركيد، امال على سليمان العامله المثاليه لمبنى «ج» تيوليب.

كما تم تكريم هاله صلاح عليوه رئيسة المدينه كأم مثالية للمدينة.