شكرا لقرائتكم خبر عن والدة طفلة المعادي: «بنتي دخلت في نوبة بكاء بعد الواقعة.. وعايزة حقها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير نبيل والدة طفلة المعادي التي تعرضت للتحرش على يد أحد الأشخاص داخل أحد العقارات في منطقة المعادي، إن يوم الواقعة كانت المرة الأولى التي تنزل فيها ابنتها مع والدها الذي يعمل «سايس» في المعادي.

وأضافت والدة طفلة المعادي خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» على «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن زوجها «أصم» وعمله غير منتظم قائلة: «يعمل يوم وعشرة لا»، موضحة أنها لم تعلم عن الواقعة يوم حدوثها، وأنها علمت بها من خلال الإنترنت، موضحة أن ابنتها أخبرتها أنها دخلت في موجة بكاء بعد تعرضها لهذا الموقف، قائلة: «كل ما أريده هو الحصول على حق ابنتي».

وقال أحمد عبدالسلام، محامي أسرة طفلة المعادي إن السيدة التي تصدت للمتحرش بـ«100 راجل»، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري تأثر بالواقعة لأن كل منا اعتبر الطفلة بنته، كما تم إجراء مواجهة بين الطفلة والمتحرش أمام النيابة العامة.

وأضاف أن المتهم يواجه عقوبة مُحتملة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات، موضحًا أن ظهور السيدة التي تصدت له أنقذ الطفلة في الوقت المناسب.

بدوره قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، إنه من المفيد إخبار الطفلة التي تعرضت للتحرش بحقيقة ما تعرضت له حتى لا يترك أثارًا طويلة المدى لديها.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن اسرة الطفلة لابد وأن يستمعوا إليها بلا أي تخويف أو تهديد بالعقاب، قائلًا: «سأنتظر الطفلة ضحية التحرش لتأهيلها نفسيًا بالشكل المناسب».

في السياق، قال مدير خط نجدة الطفل، صبري عثمان، إن إحدى عضوات خط نجدة الطفل، كانت حاضرة أمام النيابة العامة، وجلست مع «طفلة المعادي» ووالدتها بغرض دمعمها نفسيًا.

وأضاف «عثمان» أنه تم تقديم تقرير أولي للنيابة العامة بشأن حالة «طفلة المعادي» بعد تعرضها للتحرش الجنسي، قائلًا: «سنبحث ما يُمكن تقديمه لدعم الأسرة لضمان حماية الطفلة وأشقائها».