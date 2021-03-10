شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن في 15-25 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين 15 و25 إبريل.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراجواي وصربيا.

يُشترط تسلم العروض بحلول ظُهر غد الخميس، وتُعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا.

تُقدم العروض تسليم ظهر السفينة (فوب)، مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.

وقالت الهيئة إن سداد مقابل شراء القمح سيكون بخطابات ائتمان «عند الاطلاع».