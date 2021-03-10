شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الإشغال 60%.. ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «زيادة حالات كورونا تعكس تذبذبا طبيعيا في الإصابات»، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه إلى أقرب مستشفى فور الشعور بالأعراض.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تصل إلى 60%، مؤكدًا توافر أجهزة التنفس المطلوبة.

وأوضح أن 95% من وفيات كورونا بالمحافظة لأصحاب الأمراض المزمنة.