شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات افتراضية لـ«السياحة» مع منظمي الرحلات علي هامش بورصة برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن د. خالد العناني وزير السياحة والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، يعقدان عددا من القاءات المهنية مع منظمي الرحلات بشكل افتراضي على هامش انعقاد بورصة برلين للسياحة والتي تجري فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري.

وقال محمد فرج مدير مكتي هيئة تنشيط السياحة المشرف على السوق الالماني، ان المشاركة المصرية في هذا الحدث السياحي السنوي الهام تأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، وخاصة من السوق الألماني الذي يعد من الاسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف انه سيتم خلال فعاليات البورصة تكثيف اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والاتحادات السياحية المختلفة لمناقشة المستجدات التي طرأت على السوق السياحي وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية بحرص معظم دول العالم على تطعيم مواطنيها باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات، والتي سيتم خلالها استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تمنحه ميزة تنافسية عن غيره من الاسواق السياحية الاخرى، بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية بهدف تحسين الصورة الذهنية حول المقصد السياحي المصري في الخارج.