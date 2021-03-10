شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي : من يضحي بنفسه من أجل الآخرين يأخذ منزلة الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كل شخص سيقدم عملا صالحا سيجد تكريما من القيادة السياسية والشعب المصري.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن من يضحي بنفسه من أجل الآخرين يأخذ منزلة الشهداء، مثل الجندي الذي يقف على الجبهة.

وأوضح أن الطبيب كالجندي في المعركة التي يخوضها ضد فيروس كورونا، والمشترك فيها أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل الآخرين.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية أن كل من يحافظ على العرض والمال العام للمجتمع ويقتل ضمنها هو شهيد.

وأشار عاشور إلى أن الشهادة أنواع أعلاها القتال للحفاظ على الأرض والعرض، والحفاظ على ما بداخلك.

وأكد عاشور أن مفهوم الشهادة احتُل من قبل الجماعات المتطرفة، مضيفا أن الفكر المتطرف اختطف عدة مفاهيم منها الشهادة ونسبها لنفسه فقط.

وأوضح مستشار المفتي أن من يتحدث عن شهداء مصر عليه أن يتوخى الحذر.