شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتي الجمهورية: الفكر المتطرف اختطف الشهادة ونسبها لنفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشهادة أنواع أعلاها القتال للحفاظ على الأرض والعرض، والحفاظ على ما بداخلك.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه احتل مفهوم الشهادة من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن الفكر المتطرف اختطف عدة مفاهيم منها الشهادة ونسبها لنفسه فقط.

وأشار مستشار مفتى الجمهورية، إلى أن من يتحدث عن شهداء مصر عليه أن يتوخي الحذر.