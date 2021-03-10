شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية زرع قرنية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ أن فريق طبي من وحدة الجزء الأمامي للعيون بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى كفرالشيخ الجامعي تحت إشراف طبي للدكتور مجدي موسي، رئيس القسم، نجح في إجراء أول عملية زرع قرنية بنجاح وضم فريق العمل الدكتور محمد العشري مدرس العيون والطبيب محمد حافظ مدرس مساعد العيون والطبيب محمد الصفتي طبيب مقيم بقسم العيون كما ضم فريق التخدير الدكتور محمد فؤاد مدرس التخدير والطبيبة داليا الحفني مدرس مساعد والطبيب حاتم عمر طبيب مقيم.

وأضاف رئيس الجامعة أن قسم وجراحة العيون يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في مختلف تخصصات أمراض العيون مثل المياه البيضاء والزرقاء كما يضم القسم وحدات أخرى مثل الحول والحجاج والكيس الدمعي وتجميل العيون وهو ما يوفر للمواطنين العلاج بجودة عاليه في مختلف التخصصات .

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب والذي ضم الدكتور إسلام عطا مدرس جراحة الأوعية الدموية والدكتور محمد مصدق والدكتور محمود عطية وللمرة الأولى أيضا في استئصال ورم ضخم بشريان الركبة حوالي ٨ ×٩ سم لشاب عمره ٢٢ سنه والذي كان يشكو آلام متكررة بالساق منذ شهور «حالة نادرة» وتم تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي للمريض حيث كان يعاني أيضا من جلطه وريديه حادة بوريد الركبة والمريض الآن بحالة جيدة بالمستشفي لاستكمال علاجه.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أهمية الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها لمرضي المحافظة والمحافظات المجاورة خصوصًا في التخصصات الطبية الدقيقة إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا لكافة المواطنين باستخدام أحدث التقنيات العالمية والأجهزة الطبية الحديثة وتفعيلا لدور الجامعة الرائد وفي إطار خطة الجامعة لدعم مستوى الخدمة الصحية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة وذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.