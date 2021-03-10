شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يوجه بسرعة تعزيز البدل النقدي لمعلمي قنا بـ150 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أعضاء مجلس الشيوخ بمحافطة قنا الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعد استجابته بشكل عاجل لطلب النواب أسامة الهواري وطارق رسلان ومحمد عطالله نائب الأقصر بصفة عاجلة بسرعة تعزيز البدل النقدي لمعلمي قنا بقيمة 150 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال زيارة نواب الشيوخ لوزارة المالية الاربعاء وتوجيه الوزير بشكل عاجل وهام بحسب الطلب المقدم منهم نحو سرعة التعزيز.

كان نواب الشيوخ قد قدموا لوزير المالية طلب بسرعة توفير التعزيز المالي لبدل النقدي النقدي للمعلمين بالمحافظة.

يذكر أن عضو مجلس الشيوخ بقنا أسامة الهواري قد تقدم لوزير المالية بطلب لتعزيز البدل النقدي للمعلمين بالمحافظة وتم تعزيز البدل خلال الشهر الماضي بقيمة 60 مليون جنيه.

وزير المالية يوجه بتعزيز البدل النقدي للمعلمين بقنا