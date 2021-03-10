شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، ويمكن الدخول على الموقع عبر هذا الرابط.

تم الافتتاح خلال احتفال أقيم في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان.

يتكون الموقع من عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها.