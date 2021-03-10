شكرا لقرائتكم خبر عن «الدكتور متعاطف مع الطلاب».. رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على أزمة امتحان الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تحتفل بتوقيع بروتوكول بإنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التعليم العالي.

وأضاف الدكتور يوسف غرباوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه فوجئ بسؤال افتراضي وضع في امتحان هندسة الجامعة من قبل الدكتور علاء وزيري، مشيرا إلى أن الدكتور كان يقصد التعاطف مع الطلاب حتى يحصلوا على الدرجات.

وأوضح أن الأسئلة تقيس الفهم والتذكر، مشددا على مراعاة القواعد الضابطة لوضع الامتحانات.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن السؤال كان اجتهادًا من الدكتور ونيته حسنة.