شكرا لقرائتكم خبر عن لم يهتم بالحجر والبناء فقط.. مصطفى الفقي: السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تتغير بشكل ملموس، ومن لا يرى هذا التغيير فإنه يغمض عينه عمدًا عن الحقيقة، مضيفا أن هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان المسؤولون يرحلون المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن يعنيه الانتقادات التي قد توجه له.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاحه مؤتمر «مصر تتغير» بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، ويتناول مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلاً عن المبادرات الأهلية التنموية.

وأضاف الفقي أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالحجر والبناء، ولكن يولي اهتمامًا أيضًا بالتعليم والثقافة، مشددًا على أنه يجب ألا يستمع المصريون إلى الأصوات المعادية ومحاولات التشويه، مضيفًا: «الرئيس السيسي رجل وطني يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة».

وأوضح الفقي أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح، مضيفًا أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كل المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.