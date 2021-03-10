شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتوعية الأطفال بأشكال التحرش في السادات: «جسدي ملكي وحدي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إحدى الحضانات بمدينة السادات في محافظة المنوفية حملة توعية للأطفال ضد التحرش وأشكاله وكيفية التصرف حياله.

وقالت حنان طاش، مسئولة الحضانة، إن الهدف من المبادرة هو التربية الصحيحة والسلمية للأطفال ونصحهم وتوعيتهم بكيفية التصرف حيال تلك الظاهرة.

وحمل الأطفال لافتات مدون عليها بعض العبارات الإرشادية من بينها «لا تلمسني» و«طفولة بلا تحرش» و«جسدي ملكلي وحدي».