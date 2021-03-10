شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص: مصر تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب عبدالستار حتيتة، متخصص في الشأن الليبي، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة تواجه بعض التحديات منها توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتهدئة الأوضاع حتى الوصول لموعد الإنتخابات في ديسمبر المقبل، وخلق جو عام من التفاؤل والثقة بين الأطراف الليبية.

وأضاف عبدالستار حتيتة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الوضع حاليا نتاج جهود تكللت بالنجاح، وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.

وأوضح أن مصر تحركت في الوقت المناسب حين دقت ناقوس الخطر بأن الوضع في ليبيا يحتاج إلى تدخل عاجل، وبدأ إعلان القاهرة يظهر وتلتف حوله الاجتماعات المختلفة.

وأشار إلى أن الورقة المصرية راعاها تأييد من روسيا وأمريكا، وتلك الورقة تستلهم تطلعات الأخوة االيبين، لافتاً إلى أن تركيا تعمل بشكل منفرد، وهي التي جلبت الغالبية العظمى من المرتزقة، وبه نوع من الاستحواذ التركي.