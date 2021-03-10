شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي لمحاولة عدي على أرض زراعية بقرية العجوزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدت رئاسة مركز ومدينة دسوق، لمحاولة فجة للتعدي على الأرض الزراعية بقرية العحوزين ،وتم إزالتها على الفور.

حيث تم ازالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بالعجوزين على مساحة ٨ قيراط بتشوين كسر طوب ومخلفات مبانى، وتم إزالة التعديات وحرث الأرض وريها وتسليمها للجمعية الزراعية صالحة للزراعة وذلك استمرارا للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك بحضور كلا من نائب رئيس المدينة لشئون الإزلالات، محاسب، السيد عبدالستار، ورئيس قرية العجوزين، محاسب، حسن السنهورى، ومندوبي الزراعة والشرطة، فريق العمل المعاون لهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات

تعديات