شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: 3 أديرة وإيبارشية قدموا زيت الزيتون لـ«الميرون المقدس» وتوفير طن زيت نقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته التي سبقت البدء في عملية إعداد الميرون والغاليلاون، اليوم الأربعاء، بكاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إن أربعة من الآباء الأساقفة (من ضمنهم الأنبا صرابامون الأسقف والرئيس السابق لدير الأنبا بيشوي) وفروا كمية ١٠٠٠ كيلوجرام من زيت الزيتون النقي إعداد زيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا اليوم ويتم تقديسهما غدًا الخميس.

وجاء نص حديث البابا في هذا الصدد، قائلاً: أعددنا ٦٢٠ كيلوجرامًا من زيت الميرون، و٣٨٠ كيلوجرامًا من زيت الغاليلاون.

وأضاف: كلمة ميرون تعني عطر أو طيب وهو زيت المسحة المقدسة ويتكون من ٢٧ مادة عطرية، تؤخذ وتذاب وتخلط في زيت الزيتون النقي البكر، وزيت الزيتون من إنتاج أديرة، دير الأنبا بيشوي والمتنيح الأنبا صرابامون كان قد أعد كمية من زيت الزيتون، ودير الشهيد العظيم مارمينا الأنبا كيرلس آفا مينا، ودير البراموس الأنبا إيسيذورس، والأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، قدموا كميات الزيت المطلوبة، التي ترونها أمامكم الآن وتخلط معها المواد التي شاهدتموها يحملها الآباء في موكب مواد الميرون.