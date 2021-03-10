شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت الجمارك في بيان، أنه بناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وإيهاب شوقى مسئول قسم الكشف بالأشعة باعتزام راكب مصرى قادم على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وعند وصول الراكب تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم، أجاب بالنفى، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مرسى عبد الستار مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 9 أشرطة بها 90 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس فى أرضية حقيبته.

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2021، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.