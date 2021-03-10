متحدث الوزراء: إعلان قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية قريبا

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بملف التحول الرقمى فى العديد من الخدمات، مشيرا إلى أن التعاملات ستكون إلكترونية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحكومة ستوفر حوافز للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية، لافتا إلى توفير سكن للموظفين الذين سيجرى نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وسنعلن قريبا عن قيمة بدل السكن للموظفين الذين ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

