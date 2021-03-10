نشرة الحوادث.. 3 جرائم قتل بالصعيد وإحالة "متحرش المعادي" للمحاكمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بالفيديو.. كيف قبضت الداخلية على متحرش المعادي؟

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بمحاولة هتك عرض طفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة المعادي، عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولته التخفي.

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-بسبب فتح الشباك.. مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع أبناء عمومتهم، بقرية المعابدة في أسيوط، بسبب فتح الشباك.

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-لسرقة "حلق".. عاطل يخنق طفلة حتى الموت في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة العثور على جثة طفلة مخنوقة، بعد 3 ساعات من ارتكاب الواقعة.

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ذبحاه بسبب 1000 جنيه.. كشف غموض جثة أرض الموالح بالقليوبية

كشفت مباحث القليوبية، ملابسات العثور على جثة سمكري سيارات، ملقاة وسط الزراعات بقرية قرقشندة في طوخ، وتبين أن خلاف مالي وراء إقدام استورجي على التخلص من المجني عليه، بالاشتراك مع آخر.

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-خنقها بـ"إيشارب".. عاطل يقتل شقيقته داخل منزلها في المنيا

تخلص عاطل من شقيقته خنقًا بإيشارب، داخل إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

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-قتيل ومصاب في معركة "الشوم" بالخانكة

شهدت منطقة عرب العيايدة، في الخانكة بمحافظة القليوبية، مقتل شاب وإصابة آخر، في مشاجرة بين 4 أشخاص، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام، وألقي القبض على أحد المتهمين.

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-أطلق الرصاص على نفسه.. انتحار عامل في سوهاج

انتحر عامل، بإطلاق الرصاص على نفسه من سلاح ناري كان بحوزته، بمركز أخميم في محافظة سوهاج.

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مصرع وإصابة 23 شخصا إثر حادث انقلاب أوتوبيس على طريق "السخنة / السويس"

لقى 7 مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث انقلاب أوتوبيس فجر اليوم الأربعاء، على طريق "العين السخنة – السويس".

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احذروا قبول طلبات الصداقة من هؤلاء.. الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات (فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يرصد جهود الوزارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية من مصريين وأجانب تخصصوا في النصب على المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات اليكترونية احتيالية مزيفة أنشأوها وأرسلوا من خلالها طلبات صداقة بطريق عشوائية للمواطنين.

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النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي" للمحاكمة

مر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر سبع سنوات - محبوسًا.

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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج لجلسة 6 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 6 أبريل لاستكمال المرافعة.

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5 أبريل.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

حجزت اليوم محكمة جنايات شرق العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، بعد إلغاء الحكم الأول؛ للنطق بالحكم بجلسة 5 إبريل المقبل.

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7 أبريل.. الحكم في دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم في دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" بجلسة 7 أبريل المقبل.

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تأجيل نظر تجديد حبس مودة الأدهم بقضية الاتجار بالبشر لجلسة 14 مارس

قررت نيابة شمال القاهرة، تأجيل نظر أمر تجديد حبس مودة الأدهم في اتهامها بقضية الاتجار بالبشر، لجلسة 14 مارس الجاري.

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غدًا.. نظر طعن "أبو تريكة" وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله شوضة، غداً الخميس، نظر أولى جلسات طعن محمد أبو تريكة وآخرين، والذي يحمل رقم ٢ /٨٩ قضائية، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، وفق علاء علم الدين، دفاع أحد المدرجين على قوائم الإرهابيين.

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-7 أبريل.. الحكم على أحمد شفيق بقضية "فساد الطيران"

حجزت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، الحكم على الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" بجلسة 7 أبريل المقبل.

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تأجيل طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد لـ14 أبريل

أجلت محكمة النقض، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد إلى 14 إبريل.

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