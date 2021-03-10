"خطف وهتك عرض".. تهمتان و5 أدلة بحق "متحرش المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة المعادي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت النياية إلى المتهم، وفق بيان لها اليوم الأربعاء، اتهامات بخطف الطفلة، ٧ سنوات، وهتك عرضها بالقوة باستطاعته مواطن العفو من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم، بخمسة أسانيد هي؛ شهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.

وضمن الأدلة أيضا ما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.