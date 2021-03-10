الداخلية: مد ساعات العمل في مكاتب الأحوال المدنية بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية استمرار العمل بمكاتب سجلات مدنية "أحوال مدنية" حتى الساعة التاسعة مساءً، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

واستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة تم تمديد العمل بالسجلات المدنية بـ 3 محافظات حتى الساعة 9 مساءً.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.