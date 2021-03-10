وزيرة التضامن: زيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون مواطن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعبر رسالة فيديو مسجلة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر "مصر تتغير"، اليوم الأربعاء.

ويتناول المؤتمر مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلاً عن المبادرات الأهلية التنموية.

وأكد الفقي، على أن مصر تتغير بشكل ملموس ومن لا يرى هذا التغيير فإنه يغمض عينه عمدًا عن الحقيقة، هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان يقوم المسئولين بترحيل المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن تعنيه الانتقادات التي قد توجه له.

وأضاف "الفقي" أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالحجر والبناء ولكن يولي اهتمامًا أيضًا بالتعليم والثقافة، مشددًا على أنه يجب ألا يستمع المصريون إلى الأصوات المعادية ومحاولات التشوية، مضيفًا: "الرئيس السيسي رجل وطني يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة".

وأوضح "الفقي" أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح، مؤكدا على أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر بأن مصر تتغير.

ومن جانبها؛ أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر رسالة مسجلة، بعنوان المؤتمر الذي يعبر عن ما تشهده مصر في هذه الفترة، مشيرة إلى برامج الوزارة للحماية الاجتماعية، ومن بينها برنامج تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه عام 2015، وتم زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 3 ملايين و800 ألف مواطن مصري في عام 2020 بدعم نقدي وصل إلى 19 مليار جنيه مصري بعد أن كان 3.6 مليار في 2014.

وأوضحت "القباج" أنه تم الحصول على إحصائيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصل عددهم إلى 10.8 مليون شخص، موضحة أن العام الذي خصص لهم كانت انطلاقة للاهتمام بهم، وفي 2019 تم إصدار القانون الخاص بهم وبدأت الوزارات في العمل معًا لإنهاء العقبات التي تواجههم.

وأكدت "القباج" على أن أصحاب المعاشات حصلوا على استحقاقات أكثر حيث كان لا يتخطى معاشهم 250 جنيها واليوم وصل إلى 900 جنيه، كما تطرقت إلى العمل على موضوع مكافحة الإدمان والتعاطي حيث أصبح الصندوق الخاص بهم يكثف من جهوده للتوعية في الكثير من المؤسسات التعليمية.

وناقش مؤتمر "مصر تتغير" المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلاً عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية.