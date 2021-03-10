وكيل «تعليم الإسكندرية» يُكرّم وكيل «تعليم البحيرة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، الأربعاء،على الجهد المبذول لخدمة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، بقاعة المؤتمرات بالمديرية .

وخلال اللقاء، قدم «سعد» التهنئة ودرع المديرية لـ«الديب»، كما تقدم بالشكر والتقدير لجهده المبذول خلال فترة توليه منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وحرصه على العمل والتواجد حتى الساعات الأخيرة قبل تنفيذ تكليفه مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة .

بدوره وجه يوسف الديب بالشكر والتقدير للدكتور محمد سعد وكل العاملين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مؤكدًا أن الجميع جند من جنود الوطن.

وكيل "تعليم الإسكندرية" يُكرّم وكيل "تعليم البحيرة" ويهديه "الدرع" (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يُكرّم وكيل "تعليم البحيرة" ويهديه "الدرع" (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يُكرّم وكيل "تعليم البحيرة" ويهديه "الدرع" (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يُكرّم وكيل "تعليم البحيرة" ويهديه "الدرع" (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يُكرّم وكيل "تعليم البحيرة" ويهديه "الدرع" (صور)