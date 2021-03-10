شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء» يعلق على إشادة الرئيس السيسي بالحكومة: تحملنا مزيدا من المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، إن مصر تمتلك أكبر احتياطي استراتيجي من السلع في تاريخها.

وحول إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء الحكومة، قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وسام على صدورنا وتحملنا مزيدا من المسؤولية، خاصة أن كل أعضاء الحكومة على قلب رجل واحد، ولا ينظرون إلا لخدمة بلدهم».

وتابع: «لا يمر أسبوع بدون عقد اجتماع بين الرئيس وأحد الوزراء لمتابعة أدق التفاصيل».