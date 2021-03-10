شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف سبب تفاقم أزمة كورونا في أسوان وزيادة الإصابات والوفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا في بعض المحافظات، ولكن الوضع غير مقلق، وهو مطمئن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد، أن المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين.

ولفت متحدث الحكومة إلى أن المشكلة الوحيدة في المستشفيات ظهرت بأسوان، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمرت بحل المشكلة، مؤكدًا أن التأخر في التوجه للمستشفيات سبب تفاقم أزمة كورونا بأسوان وحدوث زيادة ملحوظة في الإصابات والوفيات بالمحافظة.

وطالب سعد المواطنين في أسوان بالذهاب للمستشفيات الحكومية حال شعورهم بأى أعراض، وعدم الذهاب للعيادات الخاصة.

وأكد: «بنهاية الشهر الجاري ستصل مصر 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا عبر الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، وهناك 250 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا».

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة التسجيل للحصول على تطعيم لقاح كورونا.