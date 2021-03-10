شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: لولا قوة وحزم السيسي لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة منذ ١٠ سنوات كانت تعاني الكثير من الأمور، على رأسها البناء المخالف، موضحاً أنه تم إصدار ١٣٤ ألف قرار إزالة للمباني المخالفة التي تشكل ضغط هائل على شبكات البنية التحتية والمواصلات، وما تم تنفيذه من قرارات الإزالة هو ٤٠٠٠ قرار ازالة فقط وتم تنفيذ أغلبها من يناير ٢٠٢٠ وحتى يناير ٢٠٢١.

وأضاف، خلال مشاركته في ندوة «مصر تتغير» التي نظمتها مكتبة الاسكندرية مساء الربعاء، أنه لولا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي يتسم بالقوة والحزم لإيقاف أعمال البناء، لما استطعنا إيقاف البناء المخالف.

وشارك المحافظ في فاعليات ندوة «مصر تتغير»، لمناقشة الجهود غير المسبوقة التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال التنمية على كافة الأصعدة، وتحليل ورصد نتائج أهم تجارب التنمية الراهنة، والخطط التنموية التي تشهدها الإسكندرية في مختلف القطاعات،جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن مصر ستتغير بفضل قياداتها السياسية الحكيمة الواعية وبفضل سواعد أبنائها وعلمائها الأجلاء، لافتا إلى أن الإسكندرية تتلقى الدعم الكامل والرعاية من القيادة السياسية.

وأوضح الشريف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات الرائدة والتي من بينها مشروع «تطوير محور المحمودية»شريان الأمل«والذي بلغت تكلفته ٦ مليار جنية، وافتتحه رئيس الجمهورية، وساهم بشكل كبير على تحقيق الانسياب وسيولة الحركة المرورية بالمحافظة، وكذا مشروع»مترو أبوقير«بتكلفة ١.٧ مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو مترو عالي الكثافة بالمسار من أبوقير وحتى محطة مصر وبطول ٢٣ كم، كما إنه من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية.

وأشار الشريف أن من بين المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات؛ مشروع «بشاير الخير» بجميع مراحله المختلفة والذي بلغت تكلفته ٩.٦ مليار جنية، والذي استهدف تطوير العشوائيات الغير آمنة، وساهم في تحويل العشوائيات إلى مناطق حضارية متطورة على أعلي مستوي، مضيفا أن الإسكندرية حظيت بنصيب كبير من المبادرات الرئاسية التنموية، والتي جاء على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة 3 مليار جنيه، لافتا إلى مشروع الهوية البصرية الذي جاء بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وأوضح الشريف أنه تم وضع مخطط استراتيجي عاجل لتطوير الميادين في المحافظة، حيث تم إطلاق مشروع «تطوير ميدان محطة مصر» بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر الانتهاء منه خلال 12 شهر، مشيرا إلى أنه الإسكندرية تعاني من كثرة عدد مركبات التوك توك بها حيث يصل عددها ٢٥٠ ألف توك توك، منها ١٠ آلاف توك توك فقط مرخص وذلك بناء على تقرير إدارة مرور الإسكندرية، وبناء على قرار رئيس الجمهورية سيتم حل مشكلة التوك توك من خلال الترخيص للتوك توك وسائق التوك توك أيضا وسيتم منعها تماما من السير في الطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ على أنه سيتم إزالة كافة الكافيهات المعيقة لرؤية البحر على المواطنين، كما أنه تم تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين بمنطقة سيدي بشر بطول ٧٠٠ متر وتم عمل ممشى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتسنى لهم التمتع بالشاطئ مثل الأصحاء.

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)

محافظ الاسكندرية:تنفيذ 4 آلاف قرار ازالة من بين 134 ألف .. ولولا السيسى لما استطعنا إيقاف البناء المخالف (صور)