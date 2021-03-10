شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا لبحث مشكلات صناعة الإثاث في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط تنظيم المؤتمر الاول لصناعة الاثاث بدمياط في نهاية الشهر الجاري بقاعة جاردينيا بمدينة رأس البر ويهدف المؤتمر لوضع حلول للخروج من ازمه صناعه الاثاث بدمياط والنهوض بالمهنه.

وقال الدكتور محمد حجازى خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء، ان المؤتمر سيحضره العديد من الوزراء وخبراء الصناعة وشخصيات بارزة ومن العاملين بالمهنة ويهدف لحل مشكلة الاثاث بدمياط.