شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة : حققنا أكبر مخزون استراتيجي للسلع في تاريخ مصر خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال أزمة «كورونا» أكبر مخزون استراتيجي للسلع في تاريخها، لافتًا إلى أن معدل البطالة يواصل انخفاضه ليصل إلى 7.2%.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علي مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مخزون بعض السلع يكفي ما بين 6 إلى 8 شهور، ويصل احتياطى سلع أخرى لمدة عام كامل.

ولفت إلى أن مصر كانت الدولة الثانية بعد الصين التي تحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في ظل أزمة كورونا.