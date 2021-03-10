شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الأمة تحتفل بالإسراء لأنه للتسرية عن المحزونين وبالمعراج للتقرب من اللهِ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاسراء والمعراج، كانت معجزة مزدوجة، هدفها التسرية عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما أعلن أهل الأرض تخليهم عنه، وأيضا في نفس الوقت مات عمه أبوطالب، وزوجته خديجة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في حالة من الهم والكرب والحزن، فكلما تتعرض لاى ضيق أو أذى، تذكر سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعرض له، والإيذاء في حياة الأولياء امر معروف».

وأشار إلى رحلة الاسراء والمعراج، شديدة الخصوصية بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهدها غيره، والله سبحانه وتعالى، جعلها خاصة به، ليلا في ظل ظلام دامس وحالة سكون دائم، لافتا إلى أن احتفال الأمة بها لان الإسراء كان للتسرية عن المحزونين والمعراج للتقرب من اللهِ.