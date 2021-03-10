شكرا لقرائتكم خبر عن «تأثير الكلمة في بناء العقول والأوطان» بفرعية «المهندسين» بالإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، ثانى لقاءات الصالون الثقافى بعنوان «تأثير الكلمة في بناء العقول والأوطان» وذلك يوم السبت المقبل الساعة 6 مساءاً من خلال البث المباشر على صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سيتم استضافة نخبة من مثقفى الاسكندرية منهم رئيس مجلس إدارة دار المعارف سعيد عبده وعازف العود محمد هدهود والشاعر جابر بسيوني رئيس لجنة الفروع باتحاد كتاب مصر والفنانة دينا محمود رشدى.

أضاف «عزت» أنه نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية سيتم بث الصالون الثقافى من خلال صفحة النقابة عبر البث المباشر مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعى وحرصا على سلامة المهندسين وسيتم استقبال كافة الأسئلة على البث والإجابة عليها.