شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي للمراة» يشارك في اجتماع الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء في اجتماع الشبكة الاقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع القرار برئاسة دولة تونس وبمشاركة الدول الاعضاء مصر والمغرب والأردن وذلك عبر تقنية كونفرانس بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومى للمرأة ونهى مرسي مدير عام اللجان بالمجلس والاستاذة شيماء نعيم مدير عام الاستراتيجية والتخطيط بالمجلس.

وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادى ان المجلس يقوم الان باستكمال ما قدمه خلال السنوات الماضية منذ انشائه عام ٢٠٠٠ وفقا لما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية’ فمصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المراة والتي اقرها السيد الرئيس في عام ٢٠١٧.

وعرضت الدكتورة نسرين البغدادى السياسات والتشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية وحرصها على دعم المراة المصرية وتنفيذ البرامج لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد’ وكذلك زيادة دورها ومشاركتها السياسية وتمثيلها في البرلمان والحكومة وهي النسبة الاعلى في تاريخ مصر.

وخلال جلسة لجنة الصحة والشئون الاجتماعية، تطرقت نهى مرسى للمرصد الخاص بالسياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المراة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والذي اطلقه المجلس، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وغرب اسيا من حيث عدد الاجراءات المتخذة لدعم المراة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جلسة لجنة التربية والتعليم العالى، استعرضت شيماء نعيم دور وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واختصاصاتها، كما تحدثت عن الوحدات في قطاع التعليم والتعليم العالي في مصر ووضع المراة المصرية في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي ودواعي الاهتمام بالوحدات دوليا من خلال تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتاثير حدوث الازمة على لفت الانتباه لقضايا تنموية ومناطق اكثر فقرا جعلت اهتمام الدولة لتبني مبادرة حياة كريمة لتحسين وضع المراة في القرى ومشاركتها في التنمية.