شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: الاكتشافات الأثرية والجولات الافتراضية تجذب الحركة في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الأربعاء انه بالرغم من التحديات الراهنة، في اشارة إلى انتشار جائحة كورونا، فإن وزارة السياحة والأثار تعمل على استغلال الاكتشافات الأثرية، لجذب مزيد من الحركة السياحة.

وأضافت نائب الوزير، أن الوزارة، قامت ببث عدد من الفيديوهات عن الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر كذلك المتاحف الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2020.

كما تابعت أن الوزارة قامت بإطلاق عدد من الجولات الافتراضية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي دعت من خلالها السائحين لزيارة مصر عن طريق إبراز كافة المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري، والتى من شأنها جذب انتباه السائحين وتشجيعهم على زيارة مصر، فضلا عن التأكيد على عظمة الحضارة المصرية العريقة.

كما أكدت «شلبي» على أهمية الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان السفر الآمن للمقاصد السياحية المصرية، لافته إلى التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وشركاء العمل من القطاع السياحي الخاص لاحتواء تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي المصري والخطوات المنفذة في اطار العودة التدريجية الآمنة للسياحة في مصر والتى على رأسها إصدار الوزارة لشهادة السلامة الصحية واشتراط الحصول عليها لتشغيل المنشأت الفندقية والسياحية وذلك لضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت نائب الوزير على الدروس المستفادة من الأزمات التي واجهتها السياحة، مشيره إلى أن أهم الدروس تتمثل في ضرورة قيام الحكومات بالعمل على تلبية احتياجات صناعة السياحة وأهمية تقديم المساعدة اللازمة لاجتياز هذه الفترة، والعمل على الحفاظ على العمالة المدربة استعدادا لاستئناف السفر وعودة السياحة إلى معدلاتها عند انتهاء الجائحة، بالإضافة إلى أهمية استمرار المقاصد السياحية في التواصل مع أسواقها الرئيسية المصدرة للسياحة، وألا يقتصر التركيز على الترويج للمقومات المختلفة بالمقصد السياحي فحسب بل التركيز على إجراءات السلامة الصحية المتبعة في المقصد السياحي للحفاظ على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع.