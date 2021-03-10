شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب القطارات الروسية والامتحانات.. زحام شديد على أرصفة محطات المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أرصفة محطات قطارات السكك الحديدية في المنيا تزاحما كبيرا من طلاب الجامعات بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول وتحويل عدد من القطارات إلى روسي، ما دفع المسئولين بالسكك الحديدية والأمن لتنظيم عمليات الركوب وصرف التذاكر.

وقالت ميرفت عبدالعظيم، طالبة بجامعة المنيا، إن التزاحم يتكرر سنويا خلال فترات الامتحانات وبداية العام الدراسي، مطالبة بتوقف الرحلات بمحطات مغاغة ومطاي لتخفيف الزحام، واستخراج اشتراكات لتخفيف الأعباء في ظل تشغيل القطار الروسي.

وتسببت القطارات الروسية الجديدة في تزاحم الركاب على القطارات المميزة، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر في القطارات الروسي من جهة، وبسبب نفاد التذاكر وعدم توفرها من جهة ثانية، ما يدفع عدد كبير من الركاب لانتظار القطارات المميزة.

من جانبه، قال خالد بهجت، نائب رئيس النقابة العامة لسائقي قطارات المنطقة الوسطى، إنه تم زيادة منافذ الحجز ووقت التوقف للقطارات لتمكين الطلاب من ركوب ونزول القطارات، مشيدا بخطة التطوير التي تشهدها السكك الحديدية مؤخرا.

وفي 10 فبراير الماضي، قررت هيئة السكة الحديد تخفيض أسعار القطارات الروسية بالوجه البحري مؤقتا بنسبة ٥٠%، بعد أن هجر الركاب القطارات الجديدة ولجوئهم إلى القطارات المميزة، ما أدى إلى تكدس شديد بالعربات المميزة.

تزاحم بمحطات سكك حديد المنيا