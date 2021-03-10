شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة «الطيب وفرنسيس» في ختام زيارة سفير بابا الفاتيكان إلى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم نيقولاوس هنري، سفير بابا الفاتيكان، زيارته لايبراشية أبوقرقاص الكاثوليك في للمنيا، بحوار حول وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في 4 فبراير 2019، مؤكدين على الالتزام ببنود الوثيقة.

وقال الأب بطرس خلف، المنسق العام لزيارة سفير الفاتيكان لابو قرقاص اختتمت الزيارة بلقاء داخل فندق جمعية الصعيد بابو قرقاص، حيث جمع اللقاء سفير الفاتيكان، والمطران نيقولاوس هنري، والانبا بشارة جود، مطران ايبارشية ابوقرقاص، وقيادات ورموز المحافظة والقيادات السياسية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

ودار اللقاء حول وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تمت في 4 فبراير 2019.

وشمل اللقاء احتفالية، بعيد الإيبارشية الاول وعيد تجليس الانبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابو قرقاص وتوابعها..

وقال «بطرس»، ساد اللقاء روح الإخاء والود والمحبة وتنوعت الكلمات التي تعبر عن أصالة الشعب المصري وعلى كرامة الإنسان في الأديان، وعلى احترام كل انسان ..وقد قدم كورال جمعية الصعيد اغانى وطنية استمتع بها كل الحضور.

في نهاية اللقاء قام الانبا بشارة جودة وسفير الفاتيكان المطران نيقولاوس هنري بتكريم المحافظ اللواء اسامه القاضي، بدرع الفاتيكان.