شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1495 رأس عجول حية من السودان استعدادًا لشهر رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الطور، الأربعاء، السفينة «TRUST-1» وعلى متنها شحنة عجول حية بـ1495 رأسا، قادمة من ميناء سواكن بالسودان، لصالح مؤسسة مصر الخير، وذلك استعدادا لشهر رمضان.

واتخذت إدارة ميناء الطور باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حيث قامت بتعقيم السفينة شحنة العجول بالمطهرات.

وقالت المنطقة الاقتصادية إن السفينة يبلغ طولها 74.16 متر بحمولة 2975 طن القادمة من السودان، وتعد أول سفينة تجارية يستقبلها الميناء بعد توقف عدة سنوات، حيث كان يقتصر الميناء على استقبال مراكب الصيانة الخاصة بحفارات البترول.