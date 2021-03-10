شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: النبيّ تعرض لكل أنواع الابتلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز قال «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، موضحًا أن هذه الأسوة الحسنة ليست في أخلاقة فقط، وليست في عبادته فقط، بل في حياته أيضًا.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي عليه السلام خير عزاء لكل محزون، وخير عزاء لكل يتيم ولكل مضطهد ولكل صبور ولكل حزين ولكل شهيد، وتابع: «أي شيء تحتفل به من القيم الأخلاقية التي تتطلب بذلًا وسعيًا وعملًا هتجد النبي فيها أسوة حسنة».

وأشار إلى أن الرسول عليه السلام قام بدفن جميع أبنائه وهو على قيد الحياة، عدا السيدة فاطمة والتي توفت بعده بـ6 أشهر، كما أن الرسول ذاق مرارة الجوع، حتى روي أن النبي كان يربط الأحجار على بطنه الشريفة من شدة الجوع، والنبي سُب وشُتم في عصره وفي عهده من سفهاء قومه.

وأوضح الجندي، أن سفهاء القوم قاموا بالتطاول على الرسول عليه السلام بالضرب وحاولوا تسميمه، مضيفا: «أي حد شايف أي هم في الدنيا، النبي عليه السلام تعرض له».