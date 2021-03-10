شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الشيوخ : قانون المحليات واشتراطات البناء على رأس أولويات المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المحليات يأتي في مقدمة القوانين التي ستكون في مقدمة التشريعات على جدول أعمال اللجنة الفترة المقبلة، مضيفا في بيان أن هناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها في اللجنة والقضايا والموضوعات والتشريعات.

واضاف النائب أن مشروع المحليات سيتم دراسته بتأنى ليخرج للنور ملبيا للغرض الذي جاء من أجله، وتحقيق التوازن على الأرض، خاصة وأن التشريع يهدف لتطبيق مفهوم «اللامركزية» في إدارة شؤون البلاد، للاستفادة من فوائد هذا النظام في الإدارة ونجاحه في العديد من الدول، وهو ما بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه، بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

ولفت عكاشة إلى أن اشتراطات البناء الجديدة أيضا من الملفات الهامة، التي تحظى بنصيب كبير من اهتمام النواب، جميعهم سواء نواب أو شيوخ، خاصة وأن هذه الاشتراطات تهدف في المقام الأول لتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتستهدف أيضا استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، مضيفا أن اشتراطات البناء تساهم في الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، ولن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وهذه كله من شأنه أن يكون هناك ضوابط لضمان التنفيذ على الأرض.