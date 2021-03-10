شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية وتباعد اجتماعي.. وفد من السفارة الألمانية يزور مطار برج العرب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد رفيع المستوى من السفارة الألمانية في مصر مطار برج العرب الدولي، الأربعاء، تلبية لزيادة طلبيات السفر من شركات الطيران الأجنبية لمصر من العديد من الدول وأهمها ألمانيا.

وجرت الزيارة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الزائرين.

وقال مصدر أمني في المطار، إن الزيارة كان بهدف الوقوف على جاهزية المطار لاستقبال الوفود الألمانية، حيث رافق الوفد الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب واللواء خالد غريب رئيس قطاع الأمن بالشركة المصرية للمطارات.

وأضاف أن الوفد تلقى شرح من مدير المطار حول استعدادات المطار والإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى حصول مطار برج العرب الدولى على شهادة وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI، وذلك في إطار برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بعد تقييم التدابير الصحية المتخذة في المطارات والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للسلامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان سفر أمن.