شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد احتفالية إطلاق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد البابا تواضروس احتفالية إطلاق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى أقيمت بمركز اللوجوس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وشارك فى الاحتفالية عدد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، فيما قام أحد الكهنة المسؤولين عن الموقع بشرح كافة تفاصيله، وما يحويه من أبواب ومعلومات.

وفى وقت سابق، رشم قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والآباء المطارنة والأساقفة المشاركون في إعداد زيت الميرون، اليوم بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، المواد العطرية الـ 27 المكونة للميرون المقدس بمباركة اسم الثالوث القدوس، حيث رشم قداسته الرشمين الأول والثالث بينما اشترك بقية الأحبار في الرشم الثاني، وقرأ نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، قبل هذه الخطوة الطقسية، تقليد إعداد وتقديس الميرون للمرة الـ 40في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسبق ذلك شرح قدمه قداسة البابا لخطوات الإعداد والتقديس التي تتم خلال اليوم والغد.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الشرح الذي قدم به لإعداد الميرون المقدس، اليوم، في كاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أن الميرون يمكن أن يصنع في أي مكان أو زمان وليست هنالك محددات ثابتة لهذين العنصرين.