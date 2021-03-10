شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فى عيون مصر.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد العد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها قصص أسر الشهداء والأبطال تحت عنوان: " أبطال فى عيون مصر.. أهالى الشهداء: الدولة مش مستنيانا نطلب ولا نحتاج لشىء.. الدكتور محمود قنيبر تطوع لعلاج المصابين بكورونا ففقد بصره.. والدة الشهيد سعيد: ابنى كان الوحيد ومش خسارة فى مصر.

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