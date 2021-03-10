بث مباشر.. الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأت منذ قليل، احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد السيدة زينب.
ويتم نقل الاحتفالية عبر التلفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة.
ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر للاحتفالية من خلال الرابط التالي:
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع