رياح وأمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة يومي الخميس والجمعة.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:
الخميس 11 مارس:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الموج من 2.5 - 3.5 متر.
الجمعة 12 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40% تقريبا).
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 3-4 متر.