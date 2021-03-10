شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من الأسبوع المقبل.. شهادة باللغتين العربية والإنجليزية للحاصلين على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، لوزارة الصحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزاراتين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتوفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الانجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة، وكذلك التوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المُتزنة، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية، واستكمال المستشفيات التي ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل سيتضمن استكمال تغطية محافظات المرحلة الأولى الخمسة من «المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل» وهي: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وكذا استكمال تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الثانية من محافظات المرحلة الأولى من المشروع، وبدء تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الأولى من محافظات المرحلة الثانية من المشروع وهي: سوهاج، المنيا، القليوبية، كفر الشيخ، مطروح.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات المستشفيات الجاري تنفيذها بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بواقع 14 مستشفى بعدد 6 محافظات، وتكثيف تغطية الخدمات الطبية المتنقلة بمحافظات الجمهورية ودعم توفير الخدمات الطبية البديلة ضمن المبادرة الرئاسية لتكثيف العيادات الطبية المتنقلة، فضلاً عن استكمال المشروع القومي للمستشفيات النموذجية في 7 محافظات، واستكمال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في 6 مراكز بالمحافظات.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن الخطة المقترحة تهدف إلى زيادة عدد أسرّة الحضانات والرعاية المركزة ورعاية الأطفال بمحافظات الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتوسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة بكافة محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، وإنشاء وتجهيز عيادات الكشف المبكر عن أمراض الكلى بعدد 10 مستشفيات، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وفي سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدورية لموقف خدمات توفير اللقاحات، كشفت وزيرة الصحة خلال لقائها برئيس الوزراء أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس «كورونا»، عبر طباعتها مباشرة من الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.