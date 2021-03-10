شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تلقينا 70 ألف طلب لإحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تلقت ما يقرب من 70 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي يشمل جميع بنوك مصر»، مشيرا إلى أن البنوك ستجري عملية استعلام ائتماني قبل إتاحة التمويل المخصص للعميل.

وأوضحت أن شروط التقدم لمبادرة إحلال السيارات تشمل أن يكون الحد الأقصى للسن 60 عاما، إضافة إلى مرور 20 عاما على السيارة، ووجود مصدر لسداد القسط، مشيرة إلى أن الإجراءات لن تتجاوز 15 يوما.

وأشارت إلى أن نسبة المكون المصري في سيارات الغاز الطبيعي الجديدة لن تقل عن 45%.