شكرا لقرائتكم خبر عن لراغبي العمل بالخارج.. القوى العاملة تطلق حملة «سجل نفسك» غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال كلمته للمصريين العاملين في الخارج، التحية والتقدير لكل أبناء مصر في كل دول العالم، الذين حملوا راية الوطن في دول العمل التي يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم، داعياً الله أن يجعلهم دائما زخراً للوطن .

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

وقال الوزير: «إنه من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر، تُطلق وزارة القوى العاملة المصرية حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم» .

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

وشدد وزير القوي العاملة على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

لراغبي العمل بالخارج القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" بدءا من غداً

وأضاف الوزير أنه سيبدأ التسجيل اعتباراً من 12 مارس 2021، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالى :

www.manpower.gov.eg