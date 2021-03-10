شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوجه بإيداع شخص بلا مأوى بدار إيواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل «م.ع.ع.» 47 سنة، بلا مأوى، كان يقيم بالميدان الابراهيمي، لدار الفريد بفيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك؛ ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة ،لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.