شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ90%.. اعتماد مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق وتقنين أوضاع عقارات أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل مختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % وهو الذي سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل وذلك بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأشار محافظ أسوان إلى حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع وغيرها ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن)، مؤكداً أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمناً جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل.

وناشد المحافظ المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحى والمعاينة تمهيداً لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائى.