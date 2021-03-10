شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إنشاء سجون مركزية بالشرقية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 378 لسنة 2021، بشأن إنشاء 3 سجون مركزية بمديرية أمن الشرقية.

ونص القرار على:

تنشأ بمديرية أمن الشرقية السجون المركزية الآتية:

1- سجن مركزي بقسم شرطة بلبيس بمسمى (سجن قسم شرطة بلبيس المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة بلبيس.

2- سجن مركزي بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمسمى (سجن قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

3- سجن مركزي بقسم قوات أمن العاشر من رمضان بمسمى (سجن قسم قوات أمن العاشر من رمضان المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة أقسام شرطة أول وثاني وثالث العاشر من رمضان.

وذلك على أن تُنفذ في السجون المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وجاء هذا القرار في العدد 57 تابع، الصادر عن جريدة الوقائع المصرية اليوم الأربعاء.